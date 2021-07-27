Оранжевый уровень опасности из-за жары и грозовых дождей

Жара набирает силу. На сегодня и ближайшие дни синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за зноя и грозовых дождей. При этом возможно и усиление ветра до 15 метров в секунду. В столице дневной максимум +30. Ночью прогнозируется от 16 до 20 тепла.