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Оранжевый уровень опасности из-за жары и грозовых дождей

Жара набирает силу. На сегодня и ближайшие дни синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за зноя и грозовых дождей. При этом возможно и усиление ветра до 15 метров в секунду. В столице дневной максимум +30. Ночью прогнозируется от 16 до 20 тепла.


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