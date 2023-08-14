Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси

В Беларусь вернулась летняя жара. Объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня днем по югу страны столбик температура поднимется до 31 градуса. По северо-западу прохладнее - до +24. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди с грозами.