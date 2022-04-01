Оранжевый уровень опасности объявлен на выходные в Беларуси

Первые апрельские выходные в Беларуси встречают оранжевым уровнем опасности из-за сильных осадков - завтра во всех районах страны снег, мокрый снег и дожди. В тандеме и сильный ветер, порывы будут достигать 18 метров в секунду. На дорогах местами гололедица. Днем от нуля до плюс 6, ночью столбики термометров опустятся до минус 6.