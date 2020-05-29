Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за сильного ветра. На большей части территории страны прогнозируются дожди, местами возможны грозы. Во многих районах порывы ветра будут достигать 18 м/с. Температура воздуха составит 18 градусов тепла.



Синоптики также предупреждают о ветреной и дождливой погоде на выходные. Температура воздуха будет достигать 20 градусов.







