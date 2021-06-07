ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

Оранжевый уровень опасности из-за грозы объявлен на сегодня и завтра в Беларуси. При этом днем воздух прогреется до плюс 27°С. Местами возможны град и сильные ливни. Порывы ветра - до 15-20 метров в секунду.

До плюс 27°С и кратковременные дождиожидают белорусов до конца недели.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все