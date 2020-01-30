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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

Пройдет сильный мокрый снег, в отдельных районах метель. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Местами по стране прогнозируется налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха колеблется от минус 1 до 4 градусов со знаком “плюс”.

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