Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

Пройдет сильный мокрый снег, в отдельных районах метель. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Местами по стране прогнозируется налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха колеблется от минус 1 до 4 градусов со знаком “плюс”.