Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 10 января

В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности: снегопады и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Ночью и утром по северо-восточной половине ожидается сильный снег и метель. В отдельных районах гололед, на дорогах местами гололедица. Днем от минус 10 до плюс 3 градусов.