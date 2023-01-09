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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 10 января
В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности: снегопады и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Ночью и утром по северо-восточной половине ожидается сильный снег и метель. В отдельных районах гололед, на дорогах местами гололедица. Днем от минус 10 до плюс 3 градусов.
Из-за потепления в конце недели на дорогах в ночные и утренние часы возможен туман и ухудшение видимости. Водителей просят снижать скорость и быть внимательными за рулем.
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