ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 10 января

В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности: снегопады и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Ночью и утром по северо-восточной половине ожидается сильный снег и метель. В отдельных районах гололед, на дорогах местами гололедица. Днем от минус 10 до плюс 3 градусов.

Из-за потепления в конце недели на дорогах в ночные и утренние часы возможен туман и ухудшение видимости. Водителей просят снижать скорость и быть внимательными за рулем.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все