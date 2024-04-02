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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 апреля из-за сильного ветра и дождей
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 апреля из-за дождей и усиления ветра, сообщил Sputnik со ссылкой наРеспубликанский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране будет формировать циклон, идущий через территорию республики в сторону Новгородской области, днем скажется влияние холодной и неустойчивой массы воздуха.
"Облачно, дожди, утром и днем по северной половине страны с мокрым снегом. Ночью на большей части территории ожидаются сильные дожди, утром и днем по северу Беларуси – сильный дождь с мокрым снегом", - сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что ночью местами возможны грозы. Ветер будет южного направления с переходом на северо-западное, порывистый.
Ночью температура воздуха составит от +2 до +8°С, днем - от +3°С (на севере) до +14°С (на юго-востоке).
В четверг, 4 апреля, снова ожидается холодная погода, опять прогнозируются осадки дождь и мокрый снег, ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Ночью температура может находиться в пределах от -3 до +4°С, днем - от +3 до +10°С, на юго-западе - до +12°С.
Фото: Sputnik
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