Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 апреля из-за сильного ветра и дождей

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 апреля из-за дождей и усиления ветра, сообщил Sputnik со ссылкой наРеспубликанский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране будет формировать циклон, идущий через территорию республики в сторону Новгородской области, днем скажется влияние холодной и неустойчивой массы воздуха.

"Облачно, дожди, утром и днем по северной половине страны с мокрым снегом. Ночью на большей части территории ожидаются сильные дожди, утром и днем по северу Беларуси – сильный дождь с мокрым снегом", - сказали в Белгидромете.

Там также отметили, что ночью местами возможны грозы. Ветер будет южного направления с переходом на северо-западное, порывистый.

Ночью температура воздуха составит от +2 до +8°С, днем - от +3°С (на севере) до +14°С (на юго-востоке).

В четверг, 4 апреля, снова ожидается холодная погода, опять прогнозируются осадки дождь и мокрый снег, ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Ночью температура может находиться в пределах от -3 до +4°С, днем - от +3 до +10°С, на юго-западе - до +12°С.