Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сложных погодных условий

Сильный ветер, метелица, на дорогах плохая видимость и гололедица. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за сложных погодных условий. Порывы ветра достигать будут 20 метров в секунду. При этом днем от 3 до 5 градусов со знаком минус. Ночью до 8 мороза. По прогнозам, еще более снежными и холодными обещают быть и выходные. Днем столбики термометров опустятся до минус 11.