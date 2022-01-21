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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сложных погодных условий

Сильный ветер, метелица, на дорогах плохая видимость и гололедица. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за сложных погодных условий. Порывы ветра достигать будут 20 метров в секунду. При этом днем от 3 до 5 градусов со знаком минус. Ночью до 8 мороза. По прогнозам, еще более снежными и холодными обещают быть и выходные. Днем столбики термометров опустятся до минус 11.

Кроме почти 600 единиц спецтехники по уборке снега и обработке улиц в расчистке тротуаров и дворовых территорий задействованы специалисты коммунальных служб.

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