ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары

Температура воздуха в некоторых районах поднимется до 31 градуса тепла. Местами пройдут сильные ливни, град. Порывы ветра могут усилиться до 20 метров в секунду.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все