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Оранжевый уровень опасности - порывы ветра могут достигать 14 м/c
Оранжевый уровень опасности в прогнозе синоптиков - порывы ветра сегодня могут достигать 14 метров в секунду. При этом прошедшие выходные порадовали настоящим теплом - температура воздуха была на 10-13 градусов выше нормы. Но теплые рекорды на этом пока завершены - с середины недели февраль, наконец, войдет в свои права. Еще завтра в Минске и регионе в дневные часы до 3 тепла, а в среду значительно похолодает. Ночью в Минске и области столбики термометров опустятся до 8 с минусом, днем - от 3 до 5 мороза. Возможен снег, а на дорогах гололедные явления. По предварительным прогнозам, в субботу и воскресенье температура значительно не изменится - днем максимум 2-4 мороза, ночью - до минус 6. Но в отдельных районах похолодает и до 10 с минусом.
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