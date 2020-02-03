Оранжевый уровень опасности - порывы ветра могут достигать 14 м/c

Оранжевый уровень опасности в прогнозе синоптиков - порывы ветра сегодня могут достигать 14 метров в секунду. При этом прошедшие выходные порадовали настоящим теплом - температура воздуха была на 10-13 градусов выше нормы. Но теплые рекорды на этом пока завершены - с середины недели февраль, наконец, войдет в свои права. Еще завтра в Минске и регионе в дневные часы до 3 тепла, а в среду значительно похолодает. Ночью в Минске и области столбики термометров опустятся до 8 с минусом, днем - от 3 до 5 мороза. Возможен снег, а на дорогах гололедные явления. По предварительным прогнозам, в субботу и воскресенье температура значительно не изменится - днем максимум 2-4 мороза, ночью - до минус 6. Но в отдельных районах похолодает и до 10 с минусом.



