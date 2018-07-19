Во власти непогоды Беларусь. Оранжевый уровень опасности продлили и на завтра. По всей стране ожидаются грозы, в некоторых районах сильные ливни. Ветер порывистый, при грозах возможно усиление до 20 метров в секунду. Но будет тепло - до 27 градусов.