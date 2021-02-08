Оранжевый уровень опасности: вьюга, снежные заносы и сильный ветер

Суровый февраль. На завтра в Минске и области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и снежных заносов. В прогнозах на всю неделю - вьюга и морозная погода. На дорогах - гололедица. Ветер восточный, с порывами до 14 метров в секунду. А столбик термометра будет показывать до 21 градуса со знаком минус.



Сложные условия погоды в столичном регионе будут сохраняться в течение всей недели. Это обстоятельство следует учитывать как водителям, так и пешеходам.



