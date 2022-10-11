ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Орбан: Мир в Украине возможен только на основе переговоров РФ и США

Орбан: Мир в Украине возможен только на основе переговоров РФ и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью немецкому журнал Cicero, что решение украинского кризиса возможно лишь в результате переговоров РФ и США. Об этом пишет БелТАсо ссылкой наТАСС.

По его словам, глубоко ошибаются те, кто считает, что установление мира возможно при помощи российско-украинских переговоров, необходимы переговоры между Россией и США. Он указал, что Киев может обороняться лишь потому, что получает военную поддержку с американской стороны.

При этом Виктор Орбан отметил, что не считает нынешнего главу США Джо Байдена подходящим переговорщиком, так как он слишком далеко зашел в своих высказываниях против российского лидера. Премьер-министр Венгрии убежден: "Надежда на мир - это имя Дональда Трампа".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все