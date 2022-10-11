3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Орбан: Мир в Украине возможен только на основе переговоров РФ и США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью немецкому журнал Cicero, что решение украинского кризиса возможно лишь в результате переговоров РФ и США. Об этом пишет БелТАсо ссылкой наТАСС.
По его словам, глубоко ошибаются те, кто считает, что установление мира возможно при помощи российско-украинских переговоров, необходимы переговоры между Россией и США. Он указал, что Киев может обороняться лишь потому, что получает военную поддержку с американской стороны.
При этом Виктор Орбан отметил, что не считает нынешнего главу США Джо Байдена подходящим переговорщиком, так как он слишком далеко зашел в своих высказываниях против российского лидера. Премьер-министр Венгрии убежден: "Надежда на мир - это имя Дональда Трампа".
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей