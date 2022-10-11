Орбан: Мир в Украине возможен только на основе переговоров РФ и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью немецкому журнал Cicero, что решение украинского кризиса возможно лишь в результате переговоров РФ и США. Об этом пишет БелТАсо ссылкой наТАСС.

По его словам, глубоко ошибаются те, кто считает, что установление мира возможно при помощи российско-украинских переговоров, необходимы переговоры между Россией и США. Он указал, что Киев может обороняться лишь потому, что получает военную поддержку с американской стороны.