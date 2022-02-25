Орда: За дни досрочного голосования никаких грубых нарушений в работе комиссий не выявлено

Если сегодня какая-то информация с мест и какой-то случай происходит, то эта информация к нам поступает мгновенно. Проверяем, смотрим, обобщаем и точно владеем, практически с каждого участка, где что и какие случаи происходят. Есть случаи, но они не существенные. Есть чисто технические, житейские вопросы, которые абсолютно никак не влияют на ход референдума и на качество работы самих комиссий.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси