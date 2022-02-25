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Орда: За дни досрочного голосования никаких грубых нарушений в работе комиссий не выявлено

За дни досрочного голосования никаких грубых нарушений в работе комиссий не выявлено. Об этом журналистам рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси. Михаил Орда подчеркнул, что с первого дня продолжает работу общественный информационный центр. Здесь аккумулируется информация о ходе референдума. Также инфоцентр фиксирует все внештатные ситуации на участках.

Если сегодня какая-то информация с мест и какой-то случай происходит, то эта информация к нам поступает мгновенно. Проверяем, смотрим, обобщаем и точно владеем, практически с каждого участка, где что и какие случаи происходят. Есть случаи, но они не существенные. Есть чисто технические, житейские вопросы, которые абсолютно никак не влияют на ход референдума и на качество работы самих комиссий.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси

Михаил Орда отметил, что в основной день голосования, 27 февраля, будет работать полный состав наблюдателей. Планируется наблюдение за подсчетом голосов.

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