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Орден Франциска Скорины вручили коллективу мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
Торжественный вечер по случаю 50-летия мемориала прошел в Брестском академическом театре драмы. Мемориальный комплекс удостоен награды за значительные достижения в сохранении исторического наследия, увековечении памяти участников Великой Отечественной войны, патриотическом воспитании детей и молодежи.
Премьер-министр зачитал приветственный адрес Президента коллективу мемориала. Также приветственный адрес коллективу Брестской крепости-героя направил Президент России Владимир Путин. А в Брестской крепости Роман Головченко возложил цветы к Вечному огню.
Уверен, этот мемориал будет жить в веках. Он имел, имеет и, безусловно, будет иметь значение для многих поколений белорусов. Трудно отыскать у нас в стране равного ему по значимости, концентрации героизма и мужества, любви к Родине. Слова защитников крепости, которые они оставили на оплавленных стенах, погибая за свою страну, бесценны для всех жителей нашей страны Беларуси.
Наша Брестская крепость востребована, она нужна. К нам едут, чтобы еще раз соприкоснуться с подвигом, с одной стороны, с другой стороны - чтобы вспомнить и осознать, оставить эти события в памяти и принимать меры, чтобы войны больше никогда не было.
Патриотическое воспитание молодежи
Роман Головченко также посетил молодежно-патриотический центр, который находится на Кобринском укреплении. Он начал работать в крепости 3 года назад. За год его посещают около тысячи школьников: занимаются в кружках, на учебно-тренировочных сборах, отдыхают в лагере на каникулах. Из областного центр планируют преобразовать в республиканский.
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