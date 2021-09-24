Орден Франциска Скорины вручили коллективу мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"

Уверен, этот мемориал будет жить в веках. Он имел, имеет и, безусловно, будет иметь значение для многих поколений белорусов. Трудно отыскать у нас в стране равного ему по значимости, концентрации героизма и мужества, любви к Родине. Слова защитников крепости, которые они оставили на оплавленных стенах, погибая за свою страну, бесценны для всех жителей нашей страны Беларуси.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси