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Орден Матери получили 32 многодетные мамы белорусской столицы

В благодарность за теплоту и заботу. Орден Матери сегодня получили 32 многодетные мамы столицы. В их семьях минимум пятеро детей. Награду вручил мэр Минска в городской ратуше. Многие женщины, которые сегодня получили орден Матери, успешно совмещают материнство и карьеру. Работают экономистами, учителями, менеджерами, а также имеют свой бизнес.

Сегодня в столице более 15 тысяч многодетных семей, где воспитывают почти 50 тысяч детей. Ежегодно число таких семей увеличивается на тысячу.

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