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Орден Матери получили 35 минчанок

Столичные власти будут предлагать меры дополнительной поддержки многодетным семьям. Это заявили во время торжественной церемонии вручения ордена Матери. Почетную награду из рук мэра Владимира Кухарева получили свыше 30 минчанок, у которых 5 и более детей. Как отметило руководство мегаполиса, Минску есть чем гордиться: только за прошлый год в городе стало на 450 многодетных семей больше. Сам же орден Матери получили женщины разных профессий - от преподавателей вуза и инженеров до кондитера, медсестры и экономиста.

Сегодня в столице всего почти тысяча женщин, которые награждены орденом Матери. Саму же высокую государственную награду Беларуси вручают в нашей стране уже 26 лет.

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