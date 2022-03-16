3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Орден Матери получили 35 минчанок
Столичные власти будут предлагать меры дополнительной поддержки многодетным семьям. Это заявили во время торжественной церемонии вручения ордена Матери. Почетную награду из рук мэра Владимира Кухарева получили свыше 30 минчанок, у которых 5 и более детей. Как отметило руководство мегаполиса, Минску есть чем гордиться: только за прошлый год в городе стало на 450 многодетных семей больше. Сам же орден Матери получили женщины разных профессий - от преподавателей вуза и инженеров до кондитера, медсестры и экономиста.
Сегодня в столице всего почти тысяча женщин, которые награждены орденом Матери. Саму же высокую государственную награду Беларуси вручают в нашей стране уже 26 лет.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Социсследование показало, что большинство белорусов верит в положительные прогнозы экономики страны
11,1 тыс. студентов - почему китайцы едут учиться в Беларусь
Единый день приема граждан проходит в Витебской области. В Докшицах с населением общается Сивец
ГПК: 11 тысяч европейцев посетили Беларусь за полгода по безвизу
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Происшествия
Все