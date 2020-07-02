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Орден Матери получили 37 женщин Минской области
Буквально час назад в Национальной библиотеке высокую награду - орден Матери - получили мамы пятерых и более детей из всей Минской области. Торжественный прием многодетных женщин, удостоенных указом Президента ордена Матери, прошел с участием председателя Миноблисполкома Александра Турчина. Ордена и цветы получили 37 многодетных матерей из 16 районов центрального региона.
Сегодня в Минской области 18,5 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается 60 тысяч детей.
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