Орден Матери получили 37 женщин Минской области

Буквально час назад в Национальной библиотеке высокую награду - орден Матери - получили мамы пятерых и более детей из всей Минской области. Торжественный прием многодетных женщин, удостоенных указом Президента ордена Матери, прошел с участием председателя Миноблисполкома Александра Турчина. Ордена и цветы получили 37 многодетных матерей из 16 районов центрального региона.



Сегодня в Минской области 18,5 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается 60 тысяч детей.



