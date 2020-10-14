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Орден Матери получили 38 жительниц центрального региона
Кроме торжественного приема, для многодетных мам подготовили и культурную программу. Вместе с детьми они посетили Национальный олимпийский комитет. Познакомились со спортивными достижениями нашей страны, увидели награды и личные вещи олимпийских чемпионов. Там же для них работала интерактивная зона - электронные викторины и стрелковый лазерный тренажер.
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