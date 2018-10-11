Орден Матери вручили 37 минчанкам

Самая нежная, ответственная и главная награда для женщины - орден Матери сегодня вручили 37 минчанкам. Это те, кто успевает совмещать профессиональную карьеру - врача, педагога, экономиста, бизнесвумен - с обязанностью быть заботливой мамой. В таких семьях воспитывают не менее пятерых детей. Кстати, в этом году многодетных семей на полторы тысячи больше - их 14,5 тысячи. Лучшим почетные знаки на сцене Дворца культуры лично вручил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.