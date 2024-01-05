Орден Матери в Беларуси смогут получить женщины с высокими нравственными качествами

Также ужесточены и нормы о судимостях. Если ранее орден не полагался тем, у кого есть судимость, не принимая во внимание снятую или уже погашенную, то теперь будет учитываться любая, даже уже давно не действующая. Прежний вариант закона позволял давать ордена матерям, которые два раза или более привлекались к административной ответственности за нарушения общественного порядка и по некоторым другим статьям КоАП, если срок истек уже давно, однако теперь давность роли не играет.