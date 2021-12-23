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Орден Матери вручили 29 жительницам центрального региона
Награда за теплоту, любовь и заботу! Орден Матери сегодня вручили 29 жительницам центрального региона. Новую жизнь они подарили пять, шесть и даже 7 раз! Кроме воспитания детей, многодетные матери успешно реализовываются в карьере, находят время на хобби. Медсестра и учитель, машинист крана и почтальон... Поздравления и благодарности в адрес обладательниц высокой награды звучали во Дворце Республики. Главные героини праздника приехали в столицу из 12 районов Минской области. Радостный повод с ними разделили дети, друзья и близкие.
После торжественного приема гостьи праздника отправились на новогоднее шоу в малый зал Дворца Республики. Детей и взрослых окунули в зимнюю сказку. Сейчас в Минской области проживают более 20 тысяч многодетных семей. В них воспитываются почти 67 тысяч детей.
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