Орден Матери вручили 29 жительницам центрального региона

Награда за теплоту, любовь и заботу! Орден Матери сегодня вручили 29 жительницам центрального региона. Новую жизнь они подарили пять, шесть и даже 7 раз! Кроме воспитания детей, многодетные матери успешно реализовываются в карьере, находят время на хобби. Медсестра и учитель, машинист крана и почтальон... Поздравления и благодарности в адрес обладательниц высокой награды звучали во Дворце Республики. Главные героини праздника приехали в столицу из 12 районов Минской области. Радостный повод с ними разделили дети, друзья и близкие.