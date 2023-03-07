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Орден Матери вручили жительницам Минской области
Высокая государственная награда - за безграничное сердце и счастливое детство! Ордена Матери накануне 8 Марта удостоены 29 жительниц центрального региона. Торжественная встреча состоялась сегодня во Дворце Республики. Учитель и животновод, продавец, мастер леса и экономист. Профессии женщин самые разные, но главная "жизненная миссия" - одна на всех. Быть мамой! Причем, сразу пятерых и более детей. Кстати, родственники поддерживали и во время вручения орденов. Также для гостей из десяти районов подготовили праздничный концерт (подробности в видео).
Ордена Матери удостоены более 2,5 тыс. жительниц Минской области. Всего же в регионе сейчас свыше 21 тыс. многодетных семей. Отеческую любовь, заботу и душевное тепло там получают почти 70 тыс. детей.
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