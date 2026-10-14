Ордена Матери вручили многодетным женщинам из Минской области

14 октября в Беларуси отмечают День матери. Традиционно в великий православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы по всей стране проходят семейные акции, награждения, душевные концерты и торжества в честь самых главных героинь.

Подвиг многодетного материнства не остается без внимания. Белоруски, которые родили и достойно воспитывают как минимум 5 сыновей и дочерей, удостоены высокой государственной награды - ордена Матери.

В этот день хочется подарить еще больше тепла и заботы самому родному и любимому человеку, а также поблагодарить за жизнь. 14 октября праздник всех женщин, которые в свой адрес слышат нежное "мама".

Ирина Маляренко, многодетная мама (жительница г. Несвиж):

"Очень волнительно и трепетно, но мы горды, потому что эта награда не только моя, мы ее делим на семерых. Я передаю привет мужу, который является опорой и родоначальником нашей большой семьи".

Поддержка материнства и детства - приоритет социальной политики Беларуси. Государственная награда - это высокая оценка ежедневного родительского подвига для будущего страны. Героини успешно совмещают многодетное счастье с профессиональной реализацией.

Марина Шарапа, многодетная мама (жительница Несвижского района):

"Я по профессии приемная мама детского семейного дома. По призванию я также мама. Я воспитываю шестерых детей: двух мальчиков и четырех девочек. В детском семейном доме реабилитацию прошли у меня 60 детей. Любовь - это самое важное. Я получаю очень много любви от своих детей, и эту же любовь я им отдаю".

"Всего в центральном регионе 21 тыс. многодетных семей. Со стороны государства им оказывается всяческая поддержка. В нашей области только в 2026 году выделили более 88 млн рублей. Понимая, что у нас такой потенциал, я думаю, что этот круг награждаемых будет только расширяться. Это, безусловно, нас радует, потому что это будущее нашей страны", - отметил председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко.

За 30 лет существования в Беларуси этой чуткой традиции 2843 героини только из Минской области удостоены высокой государственной награды - ордена Матери.

Среди новых, но не менее душевных праздников - День отца, который всей страной будем отмечать 21 октября. Семь дней, которые соединяют торжества в честь семейных ценностей, именуются Неделей родительской любви.