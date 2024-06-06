Ордена Матери удостоены 10 минчанок

Награда за жизнь, заботу и безграничную любовь. Сегодня в Минске в торжественной обстановке ордена Матери удостоены 10 женщин, которые родили как минимум 5 детей. Кроме воспитания подрастающего поколения, они находят время на хобби, достигают успехов в профессиональной деятельности. Среди героинь художник-постановщик Театра белорусской драматургии, кинолог Национального аэропорта Минск, продавец, учительница музыки, специалист по кадрам. Поздравления и слова благодарности в адрес обладательниц высокой государственной награды звучали со сцены Театра юного зрителя. В группе поддержки - родители, дети, друзья и близкие.