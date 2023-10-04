Ордена Матери удостоены 227 белорусок. Что сложнее - быть директором компании или мамой пятерых?

Неизменный вектор на поддержку и развитие. Почти 130 тысяч депозитных счетов для многодетных семей открыто в Беларуси с 2015 года.

Распоряжаться капиталом многодетные семьи могут досрочно: на 1 сентября этого года подано более 75 тысяч заявлений. Основная часть семей направляет средства на улучшение жилищных условий - более 62 тысяч человек, на получение медуслуг - почти 8 тысяч, на сферу образования - около 5 тысяч.

С прошлого года досрочно распоряжаться семейным капиталом можно и для приобретения товаров для инвалидов - 5 человек.

Больше всего депозитов в Брестской области. И этот же регион лидирует по количеству многодетных семей. Всего в стране 123 тысячи многодетных. У большинства - трое детей.

Труд материнства высоко оценивается на государственном уровне. На этой неделе Президент подписал указ. 227 человек удостоены ордена Матери. В их числе сотрудницы промышленных предприятий, строительной отрасли, банковского сектора, учреждений образования, здравоохранения, культуры, предприниматели и домохозяйки. Что сложнее - быть директором компании или мамой пятерых? История белорусской семьи - в репортаже Елизаветы Синяк.

Наталья и Артем 19 лет вместе. В браке - 15. Оба родились и выросли в Молодечно. А связала их одна мечта на двоих.

"С детства цель и у меня, и у Наташи - большая-большая семья", - рассказывает глава семьи.

Сегодня их семеро. Младшему ребенку - два, старшему - 15. Несмотря на то, что все мальчишки, характер и увлечения разные.

Кататься на самокате люблю, на пианино хожу, дома с малыми поиграть. В догонялки, в прятки. Шалаши из пледов строим. Влад Дубовик

Борьбой занимаюсь, я люблю играть на пианино, я люблю играть в конструктор. Миша Дубовик

Старший у нас ходил на гитару, но сейчас он в техникум пошел. Старшему 15 лет, он уже сам решает, куда ему ходить, времени меньше, он выбрал спортзал. Ходит на борьбу - 4 тренировки в неделю плюс 2 тренировки в качалку. Артем Дубовик, многодетный отец

Здесь и секции есть, все в шаговой доступности для того, чтобы дети развивались. Я считаю, в Беларуси это на высоком уровне. Наталья Дубовик, многодетная мама

Кроме должности мамы, у нее есть и вторая - директор компании. Наталья прививает детям уважение к национальным традициям страны. Насколько важна самореализация, показывает на личном примере. Участвовала в конкурсах красоты. Занимается танцами, учится играть на пианино, интересуется психологией. Поэтому орден Матери хороший бонус и достойная награда за достойное воспитание.

Сложнее гораздо идти на работу. Дома я график сама строю, расписание от меня зависит, расписание детей, дома я чувствую себя увереннее и лучше, свободнее.Очень важно для семьи наполненная мама, мама спокойная, не взмыленная и всегда в напряжении. Я нахожу возможности, чтобы побыть одной. Наталья Дубовик, многодетная мама

И даже в этом вопросе важна поддержка родных людей. Их главное правило - коммуникация. Прежде всего, между родителями, а дети уже берут пример.