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Ордена Матери удостоены 29 жительниц Минска
Их сердца безграничны, а любовь безусловна. 29 многодетных жительниц белорусской столицы удостоены ордена Матери. Вручение высоких наград состоялось 13 октября в городском Дворце культуры. На одной сцене экономист и водитель трамвая, повар, врач. Профессиональную деятельность мамы пятерых и даже восьмерых детей успешно совмещают с воспитанием. Большой семейный праздник продолжился вручением подарков и музыкальными признаниями.
На сегодняшний день в Минске проживают почти 17 тысяч многодетных семей. Любовью и заботой в них окружены почти 55 тысяч детей.
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