Ордена Матери удостоены 29 жительниц Минска

Их сердца безграничны, а любовь безусловна. 29 многодетных жительниц белорусской столицы удостоены ордена Матери. Вручение высоких наград состоялось 13 октября в городском Дворце культуры. На одной сцене экономист и водитель трамвая, повар, врач. Профессиональную деятельность мамы пятерых и даже восьмерых детей успешно совмещают с воспитанием. Большой семейный праздник продолжился вручением подарков и музыкальными признаниями.