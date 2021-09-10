Любить землю, на которой живешь, и ценить людей, чьим трудом создается мир. Эти простые заповеди в основе многих традиций Беларуси. Минск и Гомель в эти выходные готовятся отметить День города. Конечно, в преддверии праздника - множество мероприятий. В том числе тех, когда мы говорим спасибо горожанам.

50 минчанок получили сегодня орден Матери. Большинство женщин миссию мамы успешно совмещают с профессиональной деятельностью. Среди награжденных - учитель, врач, директор турагентства, программист, артистка музтеатра, архитектор. За последних 25 лет ордена Матери в столице удостоены более 900 женщин. Всего в Минске проживают около 16 тысяч многодетных семей.

Торжественные мероприятия ко Дню города