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Ордена Матери удостоены более 50 жительниц Минской области

Награда за подаренную жизнь, безграничную любовь и круглосуточную заботу! Орден Матери сегодня вручили более чем 50 жительницам Минской области. На торжественный прием во Дворец Республики они приехали из 16 районов. Врач, руководитель хора, животновод, учитель - профессии у женщин разные, но все они объединены сильными семейными ценностями. Счастье материнства их, умноженное в 5, 6 и даже 7 раз. Дети и родные разделили торжественный момент и, конечно, поддержали мам. Для гостей подготовили и музыкальный подарок.

Сейчас в Минской области проживают более 20 тысяч многодетных семей. Родительским теплом, любовью и заботой в них окружены более 67 тысяч детей.

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