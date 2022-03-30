Ордена Матери удостоены более 50 жительниц Минской области

Награда за подаренную жизнь, безграничную любовь и круглосуточную заботу! Орден Матери сегодня вручили более чем 50 жительницам Минской области. На торжественный прием во Дворец Республики они приехали из 16 районов. Врач, руководитель хора, животновод, учитель - профессии у женщин разные, но все они объединены сильными семейными ценностями. Счастье материнства их, умноженное в 5, 6 и даже 7 раз. Дети и родные разделили торжественный момент и, конечно, поддержали мам. Для гостей подготовили и музыкальный подарок.