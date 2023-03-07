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Ордена Матери вручены жительницам Могилевской области

Торжественный прием в канун Дня женщин собрал в Могилеве лучших представительниц прекрасного пола со всей области. Поздравления принимали около 30 представительниц различных сфер и профессий. Особые слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто воспитывает пятерых и более детей. Вместе с праздничными букетами им вручены ордена Матери.

Большая честь носить такой орден. Самое главное, когда дети здоровые. Все хорошо, а так больше ничего не нужно
Оксана Костко, многодетная мама
Женщина сегодня и хозяйка, и жена, и работник. Умение все это сочетать может только женское начало. Мы самые сильные, самые красивые и достойны того, чтобы этот праздник был предназначен исключительно для нас.
Светлана Ховратович, корреспондент газеты "Сельскае жыццё"

В Могилевской области орденом Матери награждены полторы тысячи женщин. В этом году еще 23 многодетные мамы удостоены этой высокой награды.

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