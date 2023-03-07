Ордена Матери вручены жительницам Могилевской области

Женщина сегодня и хозяйка, и жена, и работник. Умение все это сочетать может только женское начало. Мы самые сильные, самые красивые и достойны того, чтобы этот праздник был предназначен исключительно для нас.

Светлана Ховратович, корреспондент газеты "Сельскае жыццё"