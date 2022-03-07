Ордена Матери вручены жительницам Могилевской области

Торжественный прием в канун женского праздника собрал в Могилеве лучших представительниц прекрасной половины со всей области. Педагоги, врачи, работники сельского хозяйства, медицины, соцобслуживания. Особые слова поздравлений и благодарности прозвучали в адрес тех, кто воспитывает пятерых детей. Вместе с праздничными букетами им вручены ордена Матери.



Немало праздничных мероприятий прошло в честь женщин в самом Могилеве: встречи с ветеранами, концертные программы, в том числе - городской капеллы.