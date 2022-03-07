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Ордена Матери вручены жительницам Могилевской области
Торжественный прием в канун женского праздника собрал в Могилеве лучших представительниц прекрасной половины со всей области. Педагоги, врачи, работники сельского хозяйства, медицины, соцобслуживания. Особые слова поздравлений и благодарности прозвучали в адрес тех, кто воспитывает пятерых детей. Вместе с праздничными букетами им вручены ордена Матери.
Немало праздничных мероприятий прошло в честь женщин в самом Могилеве: встречи с ветеранами, концертные программы, в том числе - городской капеллы.
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