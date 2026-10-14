Орденами Матери наградили 47 минчанок

День матери объединил 14 октября всю страну вокруг главных ценностей: материнской любви, верности и заботы о будущем. Государство это ценит и всегда отмечает.

Так, 47 женщин, каждая из которых воспитала пятерых и более детей, получили из рук председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева орден Матери. Это женщины самых разных профессий: педагоги, медики, работницы промышленных предприятий, домохозяйки. Но объединяет всех одно - большой уютный дом, забота о семье, шумные праздники и бессонные ночи, полные заботы.

Елена Зубкова, обладательница ордена Матери:

"Для меня это очень значимая и важная награда. Я ждала ее очень долго. Наша семья самая лучшая, счастливая и замечательная. Очень здорово быть многодетной мамой, потому что дети - это самое большое счастье в нашей жизни".

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

"Стартует Неделя родительской любви и в рамках этих мероприятий не так давно прошел конкурс "Семья года", в котором приняли участие в том числе жители города Минска. Они удостоенные высокой награды в одной из номинаций. На протяжении целой недели будет проводиться ряд мероприятий".

Ордена Матери в 2026 году удостоены более 200 белорусок, а за 30 лет эта награда нашла чуть более 1,2 тыс. минчанок.