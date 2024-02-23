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Орденом Матери награждены 186 жительниц Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 февраля подписал указ № 70 о награждении орденом Матери, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы различных сфер деятельности. В их числе представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, СМИ, организаций строительной отрасли и энергетики, социальной сферы, торговли и связи, потребкооперации, учреждений образования, здравоохранения, культуры, религиозных организаций, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки.
Среди награжденных - учитель средней школы № 15 города Барановичи Анастасия Жилинская, почтальон объединенного цеха почтовой связи Гомельского филиала "Белпочты" Марина Кудрявцева, начальник производственно-технического отдела ПМК-43 Гомельского объединенного строительного треста Анна Татур, медсестра детского сада № 11 города Слонима Вероника Жук, врач-оториноларинголог детского ЛОР-кабинета детской консультации Дзержинской центральной районной больницы Ольга Асмаловская, ответственный секретарь редакции газеты "Родны край" города Логойска Елена Мастерова, заведующая молочнотоварной фермой ОАО "Имени К.И.Шаплыко" Елена Пискун, оператор заправочных станций "Белоруснефть-Могилевоблнефте продукт" Марина Акулова, библиотекарь библиотеки агрогородка Воротынь Бобруйского района Екатерина Кот, овощевод агрокомбината "Ждановичи" Виктория Асипенок, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета культуры и искусств Ольга Мащитько.
Всего орденом Матери награждены 186 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, а также города Минска.
Фото: БЕЛТА
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