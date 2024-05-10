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Орденом Матери награждены 32 жительницы Витебской, Гродненской областей и Минска

Орденом Матери награждены 32 жительницы Витебской, Гродненской областей и Минска

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 мая подписал Указ № 196 о награждении орденом Матери, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы различных сфер деятельности. В их числе представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, организаций строительной отрасли, прокуратуры и Министерства внутренних дел, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, учреждений образования, культуры, здравоохранения, а также домохозяйки.

Среди награжденных - ведущий специалист по обеспечению основной деятельности прокуратуры Толочинского района Людмила Альхимович, загрузчик сырья Дубровенского льнозавода Алла Белохвостова, учитель гимназии № 9 имени Ф.П.Кириченко Гродно Мария Кисель, контролер службы учета газа и режимов газообеспечения Сморгонского производственного управления предприятия "Гроднооблгаз" Ольга Минченя, вожатый служебных собак кинологического подразделения службы авиационной безопасности Национального аэропорта Минск Елена Васильченко, художник-постановщик заслуженного коллектива "Республиканский театр белорусской драматургии" Елена Колясникова.

Всего орденом Матери награждены 32 жительницы Витебской, Гродненской областей и города Минска.

Фото: БЕЛТА

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