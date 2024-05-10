Орденом Матери награждены 32 жительницы Витебской, Гродненской областей и Минска

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы различных сфер деятельности. В их числе представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, организаций строительной отрасли, прокуратуры и Министерства внутренних дел, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, учреждений образования, культуры, здравоохранения, а также домохозяйки.