Орденоносца и почетного гражданина Минской области Александра Слободу чествовало руководство столицы и области

Теплые слова сегодня звучали в адрес одного из самых известных фронтовиков, обладателя десятков наград за защиту Родины, орденоносца и почетного гражданина Минской области Александра Слободы. К столетнему герою войны пожаловала делегация с губернатором центрального региона.