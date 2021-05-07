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Орденоносца и почетного гражданина Минской области Александра Слободу чествовало руководство столицы и области

Теплые слова сегодня звучали в адрес одного из самых известных фронтовиков, обладателя десятков наград за защиту Родины, орденоносца и почетного гражданина Минской области Александра Слободы. К столетнему герою войны пожаловала делегация с губернатором центрального региона.

За теплой встречей понаблюдала корреспондент Наталья Бордиловская.

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