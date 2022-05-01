Орджоникидзе: Сотрудничество Беларуси и России в рамках ЮНЕСКО находится на самом высоком уровне

На минувшей сессии исполнительного Совета ЮНЕСКО были 2 резолюции, представленные РФ. Одна, конечно, не была принята, хотя Беларусь активно нас поддерживала, по празднованию Международного дня русского языка. Но в нынешних условиях недружественных к нам стран коллективного Запада эта резолюция была заблокирована. Но другая резолюция в области образования, в частности, по программе кафедры ЮНЕСКО ЮНИТВИН была поддержана несмотря ни на что. В нынешних условиях это просто удивительно. Поэтому области взаимодействия в ЮНЕСКО у нас самые широкие, действительно дружеские отношения между национальными комиссиями. Мы будем их ширить и углублять, и дальше продвигать.

Григорий Орджоникидзе, ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД России