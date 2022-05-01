3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Орджоникидзе: Сотрудничество Беларуси и России в рамках ЮНЕСКО находится на самом высоком уровне
За активную поддержку наших инициатив в ЮНЕСКО и укрепление сотрудничества Беларуси и России в рамках взаимодействия в ней нагрудным знаком отличия "Партнерство" награжден посол по особым поручениям МИД России. Церемония прошла в посольстве Беларуси в Москве. Отметим, Беларусь и Россия, входя в организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры, не только открывают памятники архитектуры и готовят документы для внесения их в списки Всемирного наследия, но и тесно работают в проектах, связанных с образованием и экологией. Также поддерживают друг друга в рамках руководящих органов ЮНЕСКО.
На минувшей сессии исполнительного Совета ЮНЕСКО были 2 резолюции, представленные РФ. Одна, конечно, не была принята, хотя Беларусь активно нас поддерживала, по празднованию Международного дня русского языка. Но в нынешних условиях недружественных к нам стран коллективного Запада эта резолюция была заблокирована. Но другая резолюция в области образования, в частности, по программе кафедры ЮНЕСКО ЮНИТВИН была поддержана несмотря ни на что. В нынешних условиях это просто удивительно. Поэтому области взаимодействия в ЮНЕСКО у нас самые широкие, действительно дружеские отношения между национальными комиссиями. Мы будем их ширить и углублять, и дальше продвигать.
В состав ЮНЕСКО Беларусь вошла в 1954 году. Сегодня в список Всемирного наследия входят национальный парк "Беловежская пуща", замковый комплекс "Мир", резиденция Радзивиллов в Несвиже и один из объектов Дуги Струве.
Президент
Все
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Президент Беларуси отправляется в Азербайджан для участия во Всемирном саммите по климату
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов