ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Орджоникидзе: Сотрудничество Беларуси и России в рамках ЮНЕСКО находится на самом высоком уровне

За активную поддержку наших инициатив в ЮНЕСКО и укрепление сотрудничества Беларуси и России в рамках взаимодействия в ней нагрудным знаком отличия "Партнерство" награжден посол по особым поручениям МИД России. Церемония прошла в посольстве Беларуси в Москве. Отметим, Беларусь и Россия, входя в организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры, не только открывают памятники архитектуры и готовят документы для внесения их в списки Всемирного наследия, но и тесно работают в проектах, связанных с образованием и экологией. Также поддерживают друг друга в рамках руководящих органов ЮНЕСКО.

На минувшей сессии исполнительного Совета ЮНЕСКО были 2 резолюции, представленные РФ. Одна, конечно, не была принята, хотя Беларусь активно нас поддерживала, по празднованию Международного дня русского языка. Но в нынешних условиях недружественных к нам стран коллективного Запада эта резолюция была заблокирована. Но другая резолюция в области образования, в частности, по программе кафедры ЮНЕСКО ЮНИТВИН была поддержана несмотря ни на что. В нынешних условиях это просто удивительно. Поэтому области взаимодействия в ЮНЕСКО у нас самые широкие, действительно дружеские отношения между национальными комиссиями. Мы будем их ширить и углублять, и дальше продвигать.
Григорий Орджоникидзе, ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД России

В состав ЮНЕСКО Беларусь вошла в 1954 году. Сегодня в список Всемирного наследия входят национальный парк "Беловежская пуща", замковый комплекс "Мир", резиденция Радзивиллов в Несвиже и один из объектов Дуги Струве.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все