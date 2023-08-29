Ореховый Спас: традиции и народные приметы

Важное праздничное время на летнем календаре: Спасы. Три праздника отмечаются церковными торжествами и самобытными народными обрядами. "Спасаўка-ласаўка" - издавна называют эти августовские недели белорусы, ведь каждый из трех праздников связан со сбором урожая и заготовкой его на зиму. Медовый Спас или Маковей - хвалятся сбором меда и мака. Спас яблочный - праздник яблок, груш, винограда и других фруктов. Сегодня торжество, посвящено хлебу и орехам. Какие ритуалы связывали с Третьим Спасом наши предки? Подробности у Натальи Бордиловской (видео).