Организатор конкурса "Краса Беларуси" - в студии программы "Скажинемолчи"

Украина и патриотизм сейчас тяжело поставить равно. Потому что, как показала практика и последний этот год, почти год уже длится СВО, там далеко патриотизм не присутствует. Давно они уже под куполом европейских канонов каких-то, стереотипов, каких-то направлений, движений туда, в ту сторону, только не для реализации собственного государства. Потому что те меры, которые они применяют, это все-таки про нацизм, про фашизм однозначно. Можно любить свою страну, но идти за таким военачальником, как сегодняшний президент Украины... Как я раньше смотрела с удовольствием некоторые комедии до того, как он стал президентом. Вот так люди проявляются в стрессовых ситуациях и когда дадут им власть.

Александра Никифорова, организатор конкурса "Краса Беларуси", многодетная мама