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Организатор конкурса "Краса Беларуси" - в студии программы "Скажинемолчи"
Как совмещать осознанное материнство с активной гражданской позицией и реализацией конкурсов красоты? Ответами в студии проекта "Скажинемолчи" поделилась идейный вдохновитель республиканского проекта "Краса Беларуси" Александра Никифорова. Мама пятерых детей и инициатор конкурсов красоты среди многодетных женщин Беларуси рассказала о своем опыте участия в таких крупных форумах, как "Миссис мира", поделилась планами расширения "Красы" уже в формате стран СНГ. Александра - одна из первого набора девушек Военной академии, за ее плечами и опыт службы во внутренних войсках и спецназе. В эфире нашего канала титулованная красавица рассказала о том, как военная выдержка помогает в делах семейных, как пережила кибербуллинг в 2020 году, что сегодня думает о специальной военной операции, почему слуге народа стоило оставаться в комедийном жанре.
Украина и патриотизм сейчас тяжело поставить равно. Потому что, как показала практика и последний этот год, почти год уже длится СВО, там далеко патриотизм не присутствует. Давно они уже под куполом европейских канонов каких-то, стереотипов, каких-то направлений, движений туда, в ту сторону, только не для реализации собственного государства. Потому что те меры, которые они применяют, это все-таки про нацизм, про фашизм однозначно. Можно любить свою страну, но идти за таким военачальником, как сегодняшний президент Украины... Как я раньше смотрела с удовольствием некоторые комедии до того, как он стал президентом. Вот так люди проявляются в стрессовых ситуациях и когда дадут им власть.
Скучает ли капитан запаса по службе, что титулованная миссис думает о победе трансгендеров на женских конкурсах красоты, как относится к феминизму - полную версию интервью с Александрой Никифоровой смотрите на YouTube, а задать вопросы можно в Telegram-канале проекта "Скажинемолчи".
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