Организаторам терактов в Беларуси перед 9 Мая рассказывали, что их действия помогут сохранить мир между Беларусью и Украиной

Готовившим теракты в Беларуси перед 9 Мая рассказывали, что их действия помогут сохранить мир между Беларусью и Украиной. Так, Анна Савочкина слепо верила всему, что ей говорили.Об этом рассказывается в проекте ОНТ "Убойная посылка".

"Ничего страшного там нет, прослушка", - думала и россиянка Дарья Трепова, которая 2 апреля в Санкт-Петербурге принесла статуэтку на творческий вечер Владлена Татарского. Тот теракт организовали украинские спецслужбы. Трепова по заданию собирала информацию, фотографировала и снимала видео различных объектов. После выполнения очередного "заказа", кураторы требовали от нее фото и письменный отчет. Такой же отчет Савочкина отошлет и воюющему на стороне киевского режима белорусу Валерию Водину: геолокацию и маршрут, фотографии, как она закопала плитку и подробное описание, как найти тайник.

Когда первая плитка взрывчатки была уже закопана на кладбище в Колодищах, вторая продолжала находиться в Ждановичах в квартире у еще одной подозреваемой Виктории Волчек. Ее забрали позже, 15 апреля.

Пакет у Волчек забрал 29-летний минчанин Андрей Григорьев. С уже упомянутым Водиным он познакомился пару лет назад в интернете. Сначала сблизились на фоне взаимных протестных настроений. Переписывались, слали друг другу ссылки. Потом начали отправлять пикантные фото. Дошло и до личных встреч с интимом.

Когда Водин уехал на Украину, общаться в интернете они стали постоянно. В марте Григорьев не отказал другу в услуге - забрать электроплитку. По пути в Олехновичи он слал подробные фото- и видеоотчеты, геолокацию. Водину это было нужно, чтобы отчитаться по заданию перед украинскими кураторами. Никакой благотворительности. За переброску взрывчатки и сведения платят.

Григорьев понимал, что он везет и для чего. Зачем прятать электроплитку в лесном массиве или на кладбище? Чтобы однажды достать ее и выполнить задание.

Из Комитета госбезопасности к нам для исследования поступили объекты, которые находились в электроплитках. Наши специалисты установили, что внутри находились вещества, готовые к сборке сразу нескольких взрывных устройств. Экспертиза показала, что пластичным веществом являлось С4 американского производства. Его зачастую используют для терактов. Вес вещества - около 2 кг, и такого количества хватит, чтобы пустить под откос сразу несколько поездов. Владимир Атрашков, начальник главного управления специальных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси

Прятать взрывчатку и оружие, маскировать ее под другие объекты - дела, увы, привычные в последние годы. Так ликвидировали Владлена Татарского, и таким же способом взрывали Крымский мост.

Взрывное устройство закамуфлировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. А везли его хитрым маршрутом: из Украины в Болгарию, потом в Грузию, Армению и Россию. Электроплитки, следовавшие в Беларусь, сменили тоже не одну страну. Тот же прием, тот же узнаваемый почерк, и везде есть украинский след.

И Савочкина, и Григорьев отметились еще тем, что по просьбе Водина сбрасывали ему информацию об объектах оборонного сектора Беларуси, о том, что происходит на военных объектах и с обстановкой в армии.

Для чего и для кого Водин собирал эту информацию? И чем думали Григорьев, Савочкина, Волчек, когда общались по таким темам? Сейчас они говорят, что были наивны, что их подставили, признают свою вину, сотрудничают со следствием и дают показания. Им грозит наказание вплоть до смертной казни.

День Победы в Беларуси прошел спокойно, без инцидентов. Комитет госбезопасности своевременно предотвратил попытку совершения терактов 9 Мая. Даже жутко представить, что бы случилось, если бы задуманное Киевом свершилось.