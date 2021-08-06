ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Организаторы и участники протестов в Беларуси пользовались живым щитом - женщинами и детьми

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все