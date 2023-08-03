Организаторы II Игр стран СНГ: Белорусы рассчитывают выиграть медальный зачет

Белорусы рассчитывают выиграть медальный зачет II Игр стран СНГ. Такое заявление 3 августа прозвучало во время пресс-конференции в новом медиадоме. Сами состязания пройдут в каждом регионе страны. Важный факт - организовать такой масштабный форум удалось минимальными ресурсами в силу нашего богатого опыта. О том, что окружало один из заключительных дней подготовки главного спортивного события года, рассказал Андрей Козлов.

В Солигорске съемочная группа Агентства теленовостей застала сборную Беларуси по вольной борьбе. Традиции у нас сильны, чего стоит только имя трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, который к тому же лучший борец вольного стиля во всем XX столетии.

Молодежь (а именно эта категория заявлена на II Игры стран СНГ) тренерский штаб подводит грамотно, внедряя в тренировки наших главных взрослых звезд таких, как Кирилл Маскевич. В силу возраста победитель Кубка мира будет зрителем и болельщиком, но зато каким.





В пляжном волейболе выступят также именно те спортсмены, которые подходят под категорию молодежь. Наша элитная пара - Александр Дедков и Павел Петрушко - за восходящими звездами присмотрит, поверьте, внимательно.

Также сегодня состоялось опробование ковра во Дворце гимнастики. Грации одними из первых начнут соревновательную программу в рамках II Игр стран СНГ. А в здании напротив находится медиадом, свою работу он начал сегодня. Он станет большой дискуссионной площадкой в рамках мультиспортивного форума.

Журналисты и съемочные группы заняли все места, которые были предложены в рамках официального брифинга с представителями Министерства спорта и туризма. Первый заместитель министра профильного ведомства Александр Дорохович несколько раз акцентировал внимание на открытости всему миру мультиспортивного форума в Республике Беларусь. Отсюда вопрос про аккредитованных журналистов.

Очень много СМИ изъявили желание к нам приехать. Работу здесь на сегодняшний день планируют освещать порядка 800 журналистов из Беларуси и около 130 зарубежных журналистов, в том числе из тех стран, которые не участвуют в Играх. Александр Дорохович, первый замминистра спорта и туризма Беларуси

Аккредитованы на Игры более 2 тыс. спортсменов из 22 стран, которые выступят в 20 видах спорта. И самое важное - соревнования охватят все регионы нашей страны.

"Все вопросы решались планово, достаточно интенсивно, но самое главное - сэкономлены государственные деньги. Это очень важно, мы с вами сделали ту же работу, при этом не потратив из государственной казны значительных средств", - отметил Александр Дорохович.

В течение дня в нашу страну продолжали прибывать делегации и сразу попадали в объятия гостеприимных волонтеров, гидов и представителей оргкомитета.

В Беларусь прилетели около 60 атлетов из Армении. Они примут участие в 7 видах спорта: легкая атлетика, бокс, стрельба из лука и другие. Процедуру регистрации и аккредитации участники прошли прямо в аэропорту, а после на автобусах отправились в города проведения соревнований. Атлеты с нетерпением ждут старта и уже готовы посмотреть достопримечательности нашей страны, ведь многие из них в Беларуси впервые.

Следом дорогих гостей из Армении (а именно команду в пляжном волейболе) ждали в Молодечно.