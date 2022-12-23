Организаторы правового турнира "Сила закона" отмечают повышенный интерес молодежи к вопросам законодательства

Мы отмечаем повышенный интерес в целом к правовому просвещению молодежи в нашей стране, об этом говорит количество участников. География наших конкурсантов расширяется. Очень повысился уровень подготовки конкурсантов ребят и знаний наших ребят.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ