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Организаторы правового турнира "Сила закона" отмечают повышенный интерес молодежи к вопросам законодательства

Правовое просвещение старшеклассников и повышение их интереса к законодательству. На базе юридического факультета БГУ состоялся финал Республиканского правового турнира "Сила закона". В течение часа 21 старшеклассник ответил на вопросы на знание Основного закона нашей страны. Как отметили организаторы, в Беларуси на государственном уровне уделяется большое внимание формированию правовой культуры граждан, в том числе детей и молодежи.

Мы отмечаем повышенный интерес в целом к правовому просвещению молодежи в нашей стране, об этом говорит количество участников. География наших конкурсантов расширяется. Очень повысился уровень подготовки конкурсантов ребят и знаний наших ребят.
Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ

Нынешний, второй по счету, турнир приурочен ко Дню юриста. В районных этапах приняли участие более 25 тыс. учащихся 9-11-х классов из всех регионов страны.

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