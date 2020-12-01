Организаторы протестных акций глумятся над инвалидами

А это видео шокирует своим цинизмом. По этическим соображениям мы не будем показывать все - его легко можно найти в интернете. Блогер из Гомеля показал истинное лицо того, кто так ратовал за свободное равное общество.

Т: Сколько у тебя подписчиков на канале?

У меня 12.

12 подписчиков, 10 дней и однокомнатная квартира. Становитесь блогерами! Пишите в администрацию…

Вопрос задают. Может у тебя глисты? Худой сильно.

Блогер: Ну как? Оценили масштабы? Люди просто глумятся над другим человеком, который не может дать адекватного отпора, который не может, в силу своих каких-то особенностей, понимать, что происходит, и давать правильную оценку своим действиям".