Организации спасения на водах - 150 лет: лучшие спасатели награждены в честь юбилея

Скорость реакции и умение уверенно принимать важные решения - главные качества работника ОСВОД. Десятки бойцов спасательных станций наградили почетными грамотами в честь юбилея. Организации спасения на водах - 150 лет. Самым опытным спасателям - водолазам и мотористам - благодарности за нелегкий труд. От этих людей зависит безопасность на акваториях минских водохранилищ.