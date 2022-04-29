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Организации спасения на водах - 150 лет: лучшие спасатели награждены в честь юбилея
Скорость реакции и умение уверенно принимать важные решения - главные качества работника ОСВОД. Десятки бойцов спасательных станций наградили почетными грамотами в честь юбилея. Организации спасения на водах - 150 лет. Самым опытным спасателям - водолазам и мотористам - благодарности за нелегкий труд. От этих людей зависит безопасность на акваториях минских водохранилищ.
После торжественной церемонии состоялся парад водной спасательной техники, а также минчанам предложили оценить open-air выставку современных машин, которые помогают ОСВОДУ работать на воде, на льду и в труднопроходимой местности.