Организация Amnesty International обвиняет Польшу в жестоком обращении с беженцами на границе с Беларусью

Организация "Международная амнистия" обвинила Варшаву в жестоком обращении с мигрантами, которые пытались пересечь польско-белорусскую границу. По данным правозащитников, польские военные неправомерно выдворяли беженцев на сопредельную территорию, применяя против них перцовые баллончики и дубинки. Все беженцы, с которыми говорили представители организации, кроме одного человека, были выдворены обратно в Беларусь без возможности подать заявление о предоставлении убежища в Евросоюзе. Таким образом Польша нарушает международное право и законодательство ЕС, а также запрет на применение пыток или других видов жестокого обращения.