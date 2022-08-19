Как правильно организовать рабочее место школьника - советы специалиста

Наступает пора подготовки к новому учебному году. Родителизакупаютшкольные принадлежности и готовят ребенку рабочееместо, так как знают, что его неправильная организация может испортить успеваемость и самочувствие чада. О том, как поддержать высокую работоспособность и сохранить здоровье ребенка, рассказала заведующая отделением гигиены детей и подростков - врач-гигиенист отдела гигиены ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Татьяна Смирнова.

Как правильно организовать рабочее пространство школьника

От организации рабочей обстановки зависит многое: продуктивность учебы, работа осанки, зрения, а также комфорт ребенка. Рабочая обстановка включает в себя:

Подготавливая рабочую зону, позаботьтесь, чтобы ребенку было удобно сидеть. Для этого необходимо подобрать мебель, подходящую по росту.

Немаловажным будет то, как ребенок сидит за столом. Необходимо занимать всю поверхность стула, спину держать прямо, локти на столе, ноги на полу. Допускается подпирать одной рукой подбородок, но надо следить за тем, чтобы голова и тело не наклонялись в сторону.

При письме расстояние между глазами и тетрадью должно быть не менее 30 см,а тетрадь необходимо поворачивать на 30 градусов, ведь так удобнее писать, а если этого не делать, то человек начинает неосознанно изгибать тело. Обязательно пользоваться подставкой для книг.





Основные правила организации рабочего места

Рациональная подготовка рабочего места для занятий поможет повысить эффективность труда и сэкономить время:

Во время умственного труда приток крови к мозгу увеличивается до 10 раз и возрастает потребность организма в кислороде. Присутствие в воздухе табачного дыма, неприятных запахов или избыточного количества углекислого газа отрицательно сказывается на работоспособности. Не забудьте проветрить комнату перед тем, как ребенок сядет за уроки, а затем делайте это каждый час.

Естественный свет через окно должен падать слева. Настольную лампу нужно ставить в левом углу стола. Лучше всего для рабочего стола школьника подходит настольная лампа на гибкой ножке. Свет должен быть оптимальным - не слишком тусклым, но и не особо ярким. Мощность лампы рекомендуется в пределах от 60 до 80 ватт.

Факт Недостаточное освещение не только вызывает быстрое утомление глаз, но и снижает уровень мозговой активности. Однако слишком яркий свет также способствует быстрому утомлению. Если ребенок делает уроки вечером, одной настольной лампы мало. Не должно быть резкого перепада освещения, поэтому включайте одновременно и верхний свет, и настольную лампу.

Также стоит знать, что шум от радио и телевизора или музыка, сопровождающие школьника во время выполнения уроков, не только мешают сконцентрироваться, но и вызывают головные боли, раздражительность, повышение давления, изменение сердечного ритма и снижение остроты слухового восприятия. Поэтомудаже если школьник утверждает, что музыка помогает ему сконцентрироваться, нельзя разрешать выполнение домашнего задания, сидя рядом с включенным плеером или телевизором.

