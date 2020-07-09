Организм человека способен побороть COVID-19 еще до выработки антител

Организм человека способен побороть коронавирус еще до выработки антител к нему - к такому выводу пришли шведские ученые. Исследования крови у 200 пациентов, среди которых были переболевшие COVID-19 и здоровые, зафиксировали Т-клеточный иммунитет у всех перенесших заболевание в легкой и тяжелой формах. Но такая же реакция была отмечена и у 30 % условно здоровых доноров. Следовательно, организм некоторых пациентов устраняет инфекцию при помощи Т-клеток раньше, чем выработаются антитела. К слову, такой же точки зрения придерживаются и французские ученые.