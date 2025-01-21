Органы внутренних дел перешли на усиленный вариант несения службы на время выборов Президента

В период проведения выборов на усиленный вариант несения службы перешли сотрудники органов внутренних дел.

В Витебской области сформировано шесть десятков оперативных групп быстрого реагирования, которые прибудут в случае поступления сигнала. Накануне правоохранители обследовали все участки для голосования. Они будут под круглосуточной охраной. На каждом задействуют достаточное количество сотрудников милиции, каждый обеспечен мобильным видеорегистратором. Также правоохранители будут незамедлительно реагировать на провокации в интернете.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:

"В случае угроз, оскорблений членов избирательной комиссии мы будем незамедлительно реагировать, фиксировать всю электронную картину. На провокации будем реагировать решительно, у нас предусмотрены мобильные группы, которые будут готовы прибыть в любую точку нашей области в кратчайшие сроки".