Органы госконтроля Беларуси отмечают 30-летний юбилей - торжественное мероприятие началось с вручения наград

В Минске проходит торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования органов госконтроля. На нем собрались как действующие сотрудники, так и ветераны КГК Беларуси.

О торжественном мероприятии в "Президент-Отеле" рассказал Юрий Шевчук.

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летитию со дня образования Комитета госконтроля Беларуси, проходит в "Президент-Отеле". Началось оно с поздравительного адреса от Александра Лукашенко. Зачитала поздравление замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс. Затем было приветственное слово первого заместителя председателя КГК, а также поздравление от бывших руководителей ведомства. Сразу после этого началась церемония вручения госнаград.

Приоритетными задачами Комитета госконтроля являются обеспечение экономической безопасности государства, контроль за исполнением республиканского бюджета и использованием государственной собственности, а также контроль за выполнением поручений Президента Беларуси.





Только за прошлый год мы возместили в бюджет более 80 млн рублей. Было устранено много иных нарушений, которые способствовали более эффективному расходованию средств, планированию расходов бюджета. Андрей Миранович, замначальника управления Комитета госконтроля Беларуси

В фокусе контроля КГК находятся практически все сферы деятельности - бюджетно-финансовая и социальная, отрасли материального производства, агропромышленный и природоохранный комплексы, жилищно-коммунальное и лесное хозяйства, банковская деятельность, потребительский рынок, использование государственной собственности.

Комитет госконтроля также осуществляет координацию деятельности всех контролирующих и надзорных органов страны.



Значительная работа проводится по совершенствованию контрольной деятельности, которая ориентирована на профилактику нарушений и выявление незадействованных резервов в экономике. Еще одно важное направление - решение вопросов граждан.





Сегодня перед нами стоят сложные и важные задачи. Мы практически присутствуем во всех сферах экономики, проводим контрольные мероприятия. Но главная цель не наказать, а работать на упреждение, т.е. находить проблемные вопросы, вносить предложения, вырабатывать пути решения и отслеживать, как решаются вопросы. Дмитрий Баско, первый зампредседателя комитета Госконтроля Беларуси